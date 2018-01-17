Мелитопольский пенсионер хранил дома гранату и наркотики

В городе Мелитополь, Запорожской области, полиция обнаружила в доме 70-летнего мужчины наркотики и боеприпасы, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Запрещенные вещества и боеприпасы были обнаружены в ходе санкционированного обыска на территории домовладения пенсионера.

В частности, стражи порядка обнаружили и изъяли марихуану и гранату Ф-1 с запалом. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Открыто уголовное производство по статьям "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Продолжается досудебное расследование. // Сегодня