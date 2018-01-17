Мелитопольский пенсионер хранил дома гранату и наркотики

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70-летнего мужчину задержали после обыска.
В городе Мелитополь, Запорожской области, полиция обнаружила в доме 70-летнего мужчины наркотики и боеприпасы, сообщает отдел коммуникации полиции области.
Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области
Запрещенные вещества и боеприпасы были обнаружены в ходе санкционированного обыска на территории домовладения пенсионера.
В частности, стражи порядка обнаружили и изъяли марихуану и гранату Ф-1 с запалом. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.
Открыто уголовное производство по статьям "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Продолжается досудебное расследование. // Сегодня
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