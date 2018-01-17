Стоит ли покупать детали на авторазборках?

В наше время покупка для ремонта иномарок оригинальных новых запчастей может пробить значительную брешь в семейном бюджете, поэтому все чаще автовладельцы предпочитают покупать детали б/у. Отношение к таким приобретениям неоднозначное.

С одной стороны, это качественные элементы автомобилей европейской, американской, азиатской сборки на заводах-производителях. При этом их стоимость достаточно демократична. С другой стороны, у автовладельцев часто возникают сомнения: стоит ли брать то, что предлагают на авторазборках? Не лучше ли переплатить, но взять новые узлы, элементы, которые есть в наличии, выбрав, например, запчасти на https://avto.pro/makers/polcar/? Эксперты портала Avto.Pro предлагают разобраться в этом вопросе и сделать свой выбор.

Плюсы и минусы авторазборки

Приобретая запчасти, необходимо помнить, что новое не всегда лучше, чем немного бывшее в употреблении. Ответ на вопрос, брать или не брать предметы б/у, зависит от многих условий.

Категория деталей. Опытные автовладельцы знают, что некоторые детали – фильтры, сайлентблоки, тормозные колодки, а также двери, отдельные детали кузова – быстро выходят из строя. Поэтому значительная часть автопродукции замене на подержанную не подлежит. В то же время, части электрооборудования, оптика, мосты, колпаки вполне можно использовать повторно, и на этом вы сможете значительно сэкономить. Страна-производитель. Обязательно нужно выяснить, в какой стране был произведен автомобиль, который разобрали на части, где он эксплуатировался. Например, на «Рено» или «Пежо» европейской сборки ставят высококачественные детали, которые даже при длительных поездках по дорогам Европы не вырабатывают свой ресурс. Осторожнее следует отнестись к иномаркам, собранным по лицензии в странах третьего мира. Запчасти от них могут стоить дешево, но гарантий вам на них не дадут. Возраст детали. Даже высококачественная запчасть в конце концов вырабатывает свой ресурс. Выясните четко возраст автомобиля, который был разобран, где он использовался. Если все чисто, проблем нет, вам покажут все документы и подтвердят, что деталь имеет хороший запас прочности. Если начинают рассказывать, что этого вам никто не скажет, лучше отказаться от такой покупки.

Как покупать детали с авторазборок?

Профессионалы советуют не отбрасывать возможность приобрести детали б/у, поскольку у этого сегмента рынка есть свои достоинства. При этом, стоит запомнить несколько особенностей, которые помогут приобрести хорошую запчасть дешево.

Обращайтесь за приобретением таких вариантов только в официальные компании – у них есть гарантийные талоны, детали тщательно сортируются, их тестируют и проверяют.

В компании по авторазборке спрашивайте консультацию у специалистов. Они помогут вам подобрать подходящие детали.

Запчасти снимают с иномарок любых моделей, поэтому найти можно абсолютно все, что вам необходимо.

Рассчитаться вы сможете как наличными деньгами, так и по безналичке.

И помните, что подержанные детали могут стать отличным вариантом при ремонте именно вашей иномарки!

По материалам https://avto.pro.