В Киеве дядя с племянницей организовали притон

В Киеве правоохранители разоблачили организаторов "интимного" бизнеса.

Как сообщили в ГУ НП в столице, оперативные мероприятия по документированию преступной группы, которую возглавляли дядя с племянницей, продолжались шесть месяцев.

Летом правоохранители получили оперативную информацию о деятельности преступной группы на территории Соломенского района. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, сыщики начали работу по документированию преступной деятельности.

Как сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, правоохранители провели семь санкционированных обысков в столице и других областях страны. Полицейские установили количество лиц, задействованных в работе притона, их кураторов и других фигурантов.

Полицейские выяснили, что организаторами оказались двое родственников – дядя с 27-летней племянницей. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за сводничество. Родственники распределяли роли в группе. Им помогали трое бывших проституток.

Во время обысков в квартирах, где работали девушки, правоохранители изъяли деньги, банковские карты и мобильные телефоны. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

"Объявления о предоставлении интимных услуг клиенты находили в сети Интернет, после чего договаривались об оплате с так называемыми диспетчерами. Девушки ждали клиентов в квартире или выезжали на указанный адрес за денежное вознаграждение в сумме 1200-1500 гривен за один час. Половину этой суммы проститутки переводили на карточку организатора, который распределял ее как зарплату другим работникам, другую – оставляли себе", – рассказал Андрей Крищенко.

Полицейские задержали пятерых участников преступной группировки, с ними общаются следователи. Еще одного – ищут.

"Сейчас трем женщинам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других участников", – добавил Андрей Крищенко. // Сегодня