У кремлевского «гениалиссимуса» «прогнозируют» править до 2042 года?

Раньше было замечено, что "Википедия" заблаговременно назвала Путина победителем нынешних президентских выборов в РФ.

Пользователи Интернет провели исследование доменов предвыборных компаний Владимира Путина, согласно результатам которого он будет баллотироваться в президенты до 2042 года.

С помощью специального сервиса пользователь Facebook Сергей Крючков проверил домены putin20xx.ru (нынешний домен предвыборной компании Путина "putin2018.ru") с шагом в шесть лет, ведь именно столько длится президентский срок в РФ.

Он выяснил, что домены с датами 2024, 2030, 2036 уже заняты. Ближайший свободный домен putin2042.ru.

Автор поста также отмечает, что и нынешний домен был куплен заблаговременно - в 2010 году. Это при том, что Путин долгое время не заявлял о своих намерениях баллотироваться в президенты в этом году.

Кто купил эти домены неизвестно, возможно команда нынешнего президента РФ, а может его оппонентов, чтобы Путин не смог ими воспользоваться в будущем.

Отметим, что в 2042 году Владимиру Путину исполнится 90 лет. // УНИАН