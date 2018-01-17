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У кремлевского «гениалиссимуса» «прогнозируют» править до 2042 года?

17.01.2018 16:40

Раньше было замечено, что "Википедия" заблаговременно назвала Путина победителем нынешних президентских выборов в РФ.

Пользователи Интернет провели исследование доменов предвыборных компаний Владимира Путина, согласно результатам которого он будет баллотироваться в президенты до 2042 года.

Владимир Путин / REUTERS

С помощью специального сервиса пользователь Facebook Сергей Крючков проверил домены putin20xx.ru (нынешний домен предвыборной компании Путина "putin2018.ru") с шагом в шесть лет, ведь именно столько длится президентский срок в РФ.

Он выяснил, что домены с датами 2024, 2030, 2036 уже заняты. Ближайший свободный домен putin2042.ru.

Автор поста также отмечает, что и нынешний домен был куплен заблаговременно - в 2010 году. Это при том, что Путин долгое время не заявлял о своих намерениях баллотироваться в президенты в этом году. 

Кто купил эти домены неизвестно, возможно команда нынешнего президента РФ, а может его оппонентов, чтобы Путин не смог ими воспользоваться в будущем.

Отметим, что в 2042 году Владимиру Путину исполнится 90 лет. // УНИАН

 

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