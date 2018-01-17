Россиянка «под кайфом» выбросила двухлетнюю дочь из окна

Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. По предварительным данным, девочку выбросила из окна третьего этажа ее мать, находившаяся в наркотическом опьянении.

Уголовное наказание грозит 26-летней жительнице Рубцовска, сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ.

По данным начатого расследования, 17 января 2018 года около 2:00 подозреваемая, "находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, выбросила свою двухлетнюю дочь из окна третьего этажа". Девочка упала на козырек подъезда.

В социальных сетях очевидцы написали, что девочку спасли прохожие. Они укутали ее в теплые вещи и вызвали полицию.

По предварительным данным, малышка не получила телесных повреждений. "В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, - отметили в следственном ведомстве. - Следствием устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления, принимаются меры по определению места жительства детей подозреваемой".

Расследование уголовного дела контролирует руководство следственного управления.

26-летней матери упавшей из окна девочки инкриминируют ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего ребенка").

Двухлетняя дочь наркоманки в настоящий момент находится у бабушки, рассказала уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева. Врачи продолжают обследовать пострадавшую.

"Я поддерживаю контакт со всеми компетентными органами, ситуация с защитой прав находится на контроле, предпринимаются все действия для обеспечения безопасности ребенка", - добавила Казанцева.

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений с семьей потерпевшей с 2016 года проводилась индивидуально-профилактическая работа, передает РИА "Новости". // NEWSru.com