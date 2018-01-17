В Словении украинец был за рулем попавшего в ДТП грузовика с 20 нелегалами

Полиция Словении заявила, что обнаружила в одном из грузовиков 20 мигрантов из Пакистана, которые пытались нелегально попасть в страну из территории Хорватии и попали в ДТП, сообщает AP.

"По словам правоохранителей, патруль утром в среду преследовал грузовик, вследствие чего он скатился с дороги из-за большой скорости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии несколько человек были госпитализированы, один с серьезными травмами.

В полиции также добавили, что на грузовике были австрийские номерные знаки, а за рулем транспортного средства находился гражданин Украины, который пытался покинуть место происшествия, однако был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. // 112.ua