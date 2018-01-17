На Луганщині розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного видобуття вугілля

Встановлено, що на території одного з населених пунктів Попаснянського району ведеться незаконний видобуток кам’яного вугілля за допомогою спеціальної техніки та без відповідних дозвільних документів.

На цей час тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вказаного злочину та осіб, причетних до незаконного видобутку корисних копалин. Хід розслідування даного кримінального провадження перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 240 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Прес-служба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Попаснянського відділу

Лисичанської місцевої прокуратури)