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Во время сноса МАФов на столичном Печерске подстрелили владельца кафе

18.01.2018 01:13

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы

В результате конфликта, который возник между мужчинами, которые приехали проводить демонтаж торговых мафов на Печерске и предпринимателями, владелец кафе получил огнестрельное ранение ноги от неизвестного мужчины. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

кофейня

Указывается, что правоохранители задержала 28-летнего мужчину. Полицейские изъяли у мужчины пистолет с магазином и 6 патронов к нему. Подозреваемый при себе имел разрешение на приобретение спецсредства.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. // 112.ua

 

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