В Одессе сторож погиб от рук семейной воровской шайки уголовника

В Одессе жестоко расправились с мужчиной, сторожившим одну из стройплощадок.

В отделе коммуникации ГУ НП области говорят, что ЧП произошло в ночь на среду: ранее судимый 42-летний мужчина пришел на стройку со своим сыном и зятем, чтобы украсть медный кабель, но их заметил охранник.

"Они начали его бить. Удары по голове электродами для сварки оказались смертельными", — говорят копы, добавляя, что нападавшие скрылись с места преступления, прихватив 50 метров кабеля, бензопилу и мобильный телефон сторожа. Но уже спустя несколько часов подозреваемых задержали. // Сегодня