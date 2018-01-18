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В Одессе сторож погиб от рук семейной воровской шайки уголовника

18.01.2018 01:48

Тело мужчины нашли на стройке 

В Одессе жестоко расправились с мужчиной, сторожившим одну из стройплощадок.

Фото: pixabay.com

В отделе коммуникации ГУ НП области говорят, что ЧП произошло в ночь на среду: ранее судимый 42-летний мужчина пришел на стройку со своим сыном и зятем, чтобы украсть медный кабель, но их заметил охранник.

"Они начали его бить. Удары по голове электродами для сварки оказались смертельными", — говорят копы, добавляя, что нападавшие скрылись с места преступления, прихватив 50 метров кабеля, бензопилу и мобильный телефон сторожа. Но уже спустя несколько часов подозреваемых задержали. // Сегодня

 

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