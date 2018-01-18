«Антонов» назвал размещенные на сайте «обвинения в адрес премьера Гройсмана» хакерским фейком

Предприятие "Антонов" заявило о хакерской атаке на его официальный сайт вечером 17 января и размещении там фейковых обвинений в сторону Кабмина и премьер-министра Гройсмана. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

"ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства. Просим средства массовой информации прекратить распространение материалов указанного "Открытого письма", - говорится в опровержении.

Сейчас сайт предприятия не работает.

Отметим, что на сайте предприятия сегодня было опубликовано так называемое открытое письмо, в котором предприятие якобы обвинило правительство в усложнении работе и неоказании должной поддержки. Сообщение впоследствии распространили СМИ. // 112.ua