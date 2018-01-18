Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

«Антонов» назвал размещенные на сайте «обвинения в адрес премьера Гройсмана» хакерским фейком

17.01.2018 23:20

Сейчас сайт предприятия не работает

Предприятие "Антонов" заявило о хакерской атаке на его официальный сайт вечером 17 января и размещении там фейковых обвинений в сторону Кабмина и премьер-министра Гройсмана. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

New York Times

"ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства. Просим средства массовой информации прекратить распространение материалов указанного "Открытого письма", - говорится в опровержении.

Сейчас сайт предприятия не работает.

Отметим, что на сайте предприятия сегодня было опубликовано так называемое открытое письмо, в котором предприятие якобы обвинило правительство в усложнении работе и неоказании должной поддержки. Сообщение впоследствии распространили СМИ. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...