«Гейропа» нервно курит в сторонке, когда «зажигают» юные российские авиаторы (видео)

Тем временем в интернете уже появилась петиция в защиту студентов, станцевавших тверк в одних трусах, фуражках и сапогах в здании общежития под песню Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси.

"В специальную комиссию войдут представители Минтранса РФ и Росавиации, которые проверят, как осуществляется педагогическая работа с курсантами, кто выложил ролик и кто принял участие в танцах", - объявил секретарь губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (цитата по "Интерфакс").

По словам Тимофея Гончарука, на данный момент неясно, грозит ли курсантам отчисление. "Есть информация, что видео было снято еще в октябре 2017 года, а выложено только сейчас", - добавил он.

Тем временем пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры сообщила о начале проверки причастности курсантов к изготовлению "видеоролика с признаками эротики". "В случае подтверждения данного факта будет дана оценка соответствия действий курсантов высшего учебного заведения требованиям действующего федерального законодательства, в том числе воздушного", - заявили в надзорном ведомстве.

В Росавиации, в свою очередь, назвали видеоролик "возмутительными съемками". "Ко всем причастным к этому безнравственному эпизоду, как среди руководства Ульяновского института, так и курсантов, будут приняты самые жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления", - говорится в заявлении агентства.

"Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы. Гражданская авиация - это высокоответственная отрасль, в которой дисциплина и порядок - залог качества и безопасности. Эти принципы были самым бестолковым и глупым образом нарушены в стенах вуза", - резюмировали в Росавиации. // NEWSru.com