Из «документов» ОРДЛО Украина признает только свидетельства о рождении и смерти

Согласно закону о деоккупации Донбасса, Украина не признает ни одного документа ОРДЛО, кроме свидетельств о рождении и смерти.

Об этом сказала на брифинге первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"В этом законе заложены очень важные нормы относительно того, что Украина не признает ни одного документа так называемых этих республик, потому что их не существует в природе. Мы будем только учитывать свидетельство о рождении и свидетельство о смерти, что способствует гуманитарному решению тех вопросах, которые существуют сегодня для граждан на оккупированной территории", - сказала она.

Также в законе предусмотрены, по словам Геращенко, нормы касающиеся образования для граждан, которые находятся на оккупированной территории.