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Из «документов» ОРДЛО Украина признает только свидетельства о рождении и смерти

18.01.2018 14:10

Согласно закону о деоккупации Донбасса, Украина не признает ни одного документа ОРДЛО, кроме свидетельств о рождении и смерти. 

Об этом сказала на брифинге первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

Украина не признает ни одного документа ОРДЛО, кроме свидетельств о рождении и смерти

"В этом законе заложены очень важные нормы относительно того, что Украина не признает ни одного документа так называемых этих республик, потому что их не существует в природе. Мы будем только учитывать свидетельство о рождении и свидетельство о смерти, что способствует гуманитарному решению тех вопросах, которые существуют сегодня для граждан на оккупированной территории", - сказала она.

Также в законе предусмотрены, по словам Геращенко, нормы касающиеся образования для граждан, которые находятся на оккупированной территории. 

 

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