Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Тысячи жителей Неаполя вышли на улицу, требуя защиты от «детских банд»

18.01.2018 14:20

17 января в Италии около двух тысяч жителей Неаполя провели массовую акцию протеста. Демонстранты требовали от властей принятия мер по борьбе с уличной преступностью. В последнее время в городе была совершена целая серия преступлений, к которым, как полагают, причастны группировки подростков.

Символом протеста стал 15-летний Гаэтано, который был избит хулиганами в начале января. В итоге юноше удалили разорванную селезенку, пишет Corriere del Mezzogiorno.

Неаполь, 17 января 2018 годаДемонстранты прошли маршем от городской окраины до площади Кьяйяно, где было совершено нападение на Гаэтано. На плакатах было написано: "Мы все - Гаэтано" и "Хватит насилия! Гаэтано, мы с тобой!". Большинство участников акции были студентами.

Днем ранее глава МВД Италии Марко Миннити провел совещание, на котором отметил, что преступники стали использовать "террористическую тактику". Он обещал обезвредить действующие в городе уличные банды и наказать виновных.

18 января стало известно, что полицейские задержали в Неаполе двух подростков, которые в минувшее воскресенье беспричинно напали на 16-летнего юношу и сломали ему нос ударом кулака.

В конце декабря 2017 года на севере Неаполя преступники ранили ножом в шею 17-летнего юношу. После этого случая студенты провели акцию протеста, в которой приняли участие 900 человек. К настоящему времени пострадавший уже выписался из больницы и вернулся в школу, сообщает The Local.

По одной из версий, рост преступности в молодежной среде Неаполя связан с тем, что мафия якобы активно "рекрутирует" подростков в свои ряды после того, как полиции удалось провести ряд облав и задержать криминальных авторитетов. Однако ювенальный адвокат Мария де Люценбергер полагает, что есть и другая веская причина - для многих подростков насилие и другие противозаконные действия являются легким способом самоутверждения.

Адвокат видит корень проблемы в том, что власти уделяют мало внимания созданию инфраструктуры для социализации и досуга молодежи. Особенно остро этот вопрос стоит в предместьях Неаполя.

Губернатор региона Кампания Винченцо де Лука предложил понизить порог привлечения к уголовной ответственности. Он также выступает за введение серьезных штрафов для родителей подростков, уличенных в противоправной деятельности. А глава МВД Италии намерен увеличить число полицейских патрулей на улицах с тяжелой криминогенной обстановкой. // NEWSru.com

 

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...