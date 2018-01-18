Тысячи жителей Неаполя вышли на улицу, требуя защиты от «детских банд»

17 января в Италии около двух тысяч жителей Неаполя провели массовую акцию протеста. Демонстранты требовали от властей принятия мер по борьбе с уличной преступностью. В последнее время в городе была совершена целая серия преступлений, к которым, как полагают, причастны группировки подростков.

Символом протеста стал 15-летний Гаэтано, который был избит хулиганами в начале января. В итоге юноше удалили разорванную селезенку, пишет Corriere del Mezzogiorno.

Демонстранты прошли маршем от городской окраины до площади Кьяйяно, где было совершено нападение на Гаэтано. На плакатах было написано: "Мы все - Гаэтано" и "Хватит насилия! Гаэтано, мы с тобой!". Большинство участников акции были студентами.

Днем ранее глава МВД Италии Марко Миннити провел совещание, на котором отметил, что преступники стали использовать "террористическую тактику". Он обещал обезвредить действующие в городе уличные банды и наказать виновных.

18 января стало известно, что полицейские задержали в Неаполе двух подростков, которые в минувшее воскресенье беспричинно напали на 16-летнего юношу и сломали ему нос ударом кулака.

В конце декабря 2017 года на севере Неаполя преступники ранили ножом в шею 17-летнего юношу. После этого случая студенты провели акцию протеста, в которой приняли участие 900 человек. К настоящему времени пострадавший уже выписался из больницы и вернулся в школу, сообщает The Local.

По одной из версий, рост преступности в молодежной среде Неаполя связан с тем, что мафия якобы активно "рекрутирует" подростков в свои ряды после того, как полиции удалось провести ряд облав и задержать криминальных авторитетов. Однако ювенальный адвокат Мария де Люценбергер полагает, что есть и другая веская причина - для многих подростков насилие и другие противозаконные действия являются легким способом самоутверждения.

Адвокат видит корень проблемы в том, что власти уделяют мало внимания созданию инфраструктуры для социализации и досуга молодежи. Особенно остро этот вопрос стоит в предместьях Неаполя.

Губернатор региона Кампания Винченцо де Лука предложил понизить порог привлечения к уголовной ответственности. Он также выступает за введение серьезных штрафов для родителей подростков, уличенных в противоправной деятельности. А глава МВД Италии намерен увеличить число полицейских патрулей на улицах с тяжелой криминогенной обстановкой. // NEWSru.com