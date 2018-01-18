Скандальному антикоррупционеру Шабунину грозит до пяти лет заключения

В "Центре противодействия коррупции" считают, что переквалификация дела на статью с большей ответственностью – это продолжение давления на организацию.

Следствие переквалифицировало дело главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина со статьи о нанесении телесного повреждения на статью об избиении журналиста. Если вину докажут в суде, активисту грозит до пяти лет заключения.

Как сообщается на сайте ЦПК, подозрение Шабунину было изменено 15 января и вручено сегодня, 18 января. Со слов следователя, досудебное следствие завершено и избирать меру пресечения подозреваемому не будут. Дело в ближайшее время будет направлено в суд.

“Отсутствие желания у следователей и прокуроров избирать меру пресечения означает лишь одно – что лицо не уклоняется от расследования и не несет никакой угрозы обществу, что сложно сопоставить с преступлением, вменяемым Виталию Шабунину», - цитируют в ЦПК слова адвоката подозреваемого Елены Щербань.

По ее мнению, это дает основания говорить о политической природе дела.

В ЦПК считают, что переквалификация дела на статью с большей ответственностью, которая предусматривает заключение до 5 лет – это продолжение давления на организацию.

В организации также напомнили, что указанную статью следователи уже пытались инкриминировать Шабуніну летом, однако в последний момент передумали.

“С того времени, насколько нам известно, в материалах дела не появилось никаких дополнительных доказательств, которые бы подтверждали факт именно препятствование журналистской деятельности, поэтому для нас очевидно, что мотивация такого изменения исключительно политическая”, – добавляет адвокат активиста.

Ранее, в ходе судебного заседания адвокаты Шабунина, как отмечается, обратили внимание суда на то, что протоколы допросов свидетелей, которые предоставили прокуроры, написаны “под копирку”. Кроме того, адвокаты отметили, что текст заключения медицинского эксперта, на основе которого была составлена подозрение, содержит неточности и ложные факты.

Напомним, 8 июня прошлого года глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин во время конфликта ударил Всеволода Філімоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа". Филимоненко, в свою очередь, применил против Шабунина газовый баллончик.

Глава ЦПК заявил, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

16 августа прошлого года Шабунину вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести), по которой ему грозило до трех лет лишения свободы.

Следует отметить, что Филимоненко является помощником нардепа Сергея Мельничука.

Шабунин считает дело относительно избиения им Филимоненко, заказным. Он заявлял, что «действительно ударил человека», и готов понести за это ответственность, однако не считает Филимоненко настоящим журналистом. Он также сообщал, что это была не первая их встреча, и Филимоненко системно провоцировал его. // УНИАН