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Рада установила новые правила приватизации государственного и коммунального имущества

18.01.2018 14:57

"За" проголосовали 266 народных депутатов

Верховная Рада Украины приняла закон № 7066 "О приватизации государственного и коммунального имущества". "За" проголосовали 266 народных депутатов.

приватизация

Законопроект предусматривает упрощение градации объектов приватизации - остается только большая со стоимостью активов более 250 млн грн и малая. Перечень объектов большой приватизации утверждает Кабмин по представлению Фонда государственного имущества Украины; малой приватизации - Фонд госимущества; коммунальной собственности - местные советы.

При этом объекты малой приватизации намерены продавать исключительно на электронных аукционах.

При доработке ко второму чтению в законопроекте расширили перечень объектов, которые нельзя приватизировать - к ним отнесли государственные медучреждения и учреждения образования.

В перечень тех, кто не может быть покупателем, добавили государства, празнанные ВРУ агрессором и подконтрольных ей; юрлица, данные о бенефициарных владельцах которых не раскрыты; физические и юридические лица, находящиеся под санкциями и проч.

Чтобы контролировать осуществление приватизации, образуется Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

Отмечается, что органы приватизации должны обнародовать в СМИ данные о приватизационных процессах.

Закон должен подписать спикер ВРУ и президент Украины; затем текст опубликуют в официальном издании. На следующий день документ вступит в силу. // 112.ua

 

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