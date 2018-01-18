На Луганщині судитимуть співорганізатора злочинної схеми фінансування так званої «ЛНР»

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій, направлених на фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Під час досудового розслідування викрито схему фінансування бойовика-терориста «ЛНР» через махінації з пенсіями жителів тимчасово непідконтрольної території Луганщини. Організатором злочинної схеми є так званий «співробітник міністерства внутрішніх справ терористичної організації «ЛНР».

Зловмисник разом із спільником підшукував на Луганщині людей пенсійного віку, пропонував оформляти і отримувати у Харкові українські пенсії за його посередництва.

Після зняття грошей з карток кур’єр переправляв їх організатору схеми, який знаходився на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, організатор незаконних оборуток віддавав частину суми пенсіонерам, а інші гроші розподіляв між собою та спільниками.

Згідно з відомостями, отриманими під час досудового розслідування, з карткових рахунків клієнтів «фінансової схеми» зловмисник зняв кошти через банкомати українських банків у місті Харків на загальну суму 11 млн 597 тис грн. «Прибуток» від незаконної діяльності зловмисників склав близько 500 тисяч грн.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно фігуранта направлено до суду. Оскільки так званий «правоохоронець» переховується від органів слідства на тимчасово непідконтрольній території Луганщини стосовно нього буде здійснюватися процедура спеціального (заочного) судового провадження.

Довідково: cанкція ч. 1 ст. 258-5 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області