40-летний киевлянин во время драки зарезал старшего брата

Мужчина рассказал полицейским, что старший брат часто бил его без причины

Как сообщили в ГУ НП в столице, на линию "102" поступило сообщение о драке в квартире дома Соломенского района столицы. На место прибыли медики и следственно-оперативная группа, которых встретила хозяйка квартиры.

Женщина рассказала правоохранителям, что вместе с 40-летним сыном находилась дома, когда вернулся старший. 45-летний мужчина начал ругаться, а потом подбежал к брату и начал его бить ногами по голове. Младший попытался скрыться на кухне, а потом схватил нож и несколько раз ударил им старшего родственника. Мужчина потерял сознание, поэтому мать вызвала "скорую" и полицию.

Пострадавшего отвезли в больницу, где он впоследствии скончался. С места происшествия правоохранители изъяли смывы вещества бурого цвета и кухонный нож.

40-летний мужчина признался в содеянном и рассказал полицейским, что старший брат часто бил его без причины. Киевлянина задержали и доставили в управление полиции.

Следователи Соломенского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. // Сегодня