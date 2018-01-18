Боевики на Донбассе планируют обстрелять жилые кварталы для дискредитации ВСУ

Боевики на Донбассе планируют осуществить провокационные обстрелы своих позиций и жилых кварталов населенных пунктов с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По данным штаба антитеррористической операции, боевики планируют сознательно осуществить обстрелы с использованием тяжелого вооружения собственных позиций, жилых кварталов населенных пунктов с обеих сторон линии разграничения, как на подконтрольной, так и неподконтрольной Украины территории. Штаб отмечает, что такие планы российско-оккупационных войск намеренно направлены на дискредитацию Украины и Вооруженных сил. Кроме того, этот факт свидетельствует заинтересованность врага в дальнейшем развитии конфликта", - сообщил Д.Гуцуляк.