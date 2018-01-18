Из-за агрессии России против Украины Молдова может выйти из СНГ

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По версии авторов проекта, Российская Федерация неоднократно нарушала Соглашение о создании СНГ
Парламент Молдовы рассмотрит проект постановления о выходе страны из СНГ. Проект о денонсации Молдовой Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в законодательном органе зарегистрировали депутаты от Либеральной партии (ЛП). Ранее источники в парламенте сообщали, что подобную инициативу обсуждали в руководстве Демпартии.
По версии авторов проекта, Российская Федерация неоднократно нарушала Соглашение о создании СНГ. Либералы считают, что это проявлялось "в поддержке сепаратистского режима в Приднестровье", в "военной агрессии против Республики Молдова в 1992 году, в "оккупации и аннексии части территории суверенной Украины".
"Членство в СНГ не принесло Молдове ничего, все решения в этой организации принимают исключительно в интересах России", – говорится в пояснительной записке к проекту.
Авторы также отмечают, что первый демократический парламент Молдовы (1990-1994) отказался вступать в СНГ.
"Учитывая, что Российская Федерация не выполняет положения Соглашения о создании СНГ, а Республика Молдова стремится в ЕС, считаем необходимым денонсировать Соглашение о создании СНГ", – отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что правительство Молдовы бойкотировало Саммит СНГ в Казани из-за отсутствия реакции Москвы на жалобу Кишинева о чрезмерном контроле, с которым сталкиваются молдавские чиновники на российской границе. // Сегодня
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