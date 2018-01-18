У Горішніх Плавнях затримали ексгібіціоніста

У Горішніх Плавнях ексгібіціоніста, який створював дискомфорт містянам, притягнуть до адміністративної відповідальності

До місцевої поліції надійшло ряд повідомлень від громадян щодо протиправної поведінки невідомого чоловіка у медичній масці, який непристойно поводився та оголював свої статеві органи.

Правоохоронці ексгібіціоніста встановили та склали протокол, відповідно до якого він буде притягнутий до адміністративної відповідальності.

Поліція Полтавщини