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У Горішніх Плавнях затримали ексгібіціоніста

18.01.2018 15:53

 У Горішніх Плавнях ексгібіціоніста, який створював дискомфорт містянам, притягнуть до адміністративної відповідальності 

До місцевої поліції надійшло ряд повідомлень від громадян щодо протиправної поведінки невідомого чоловіка у медичній масці, який непристойно поводився та оголював свої статеві органи.

Фото Поліція Полтавщини.

Правоохоронці ексгібіціоніста встановили та склали протокол, відповідно до якого він буде притягнутий до адміністративної відповідальності.

Поліція Полтавщини

 

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