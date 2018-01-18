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После нескольких резонансных избиений Глеваху патрулируют копы, «Миротворец» и спецназовцы

18.01.2018 16:17

Однако люди на улицах все еще не чувствуют себя защищенными.

Полиция усилила патрулирование поселка Глеваха под Киевом, где несколько бандитских нападений на прохожих заставили жителей прибегнуть к акциям протеста. Теперь тамошние улицы охраняют два наряда копов и микроавтобус подразделения "Миротворец", а ночью на дежурство выезжают спецназовцы, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Картинки по запросу Глеваха

Правоохранители останавливают подозрительные автомобили и присматривают за ситуацией на улицах. Мама избитого в новогоднюю ночь Руслана изменения заметила, но считает, что полиция зашевелилась только потому, что пресса подняла шум. "Действительно, патрулировать начали: была одна машина на поселок Глеваха и одна на массиве и дачах. Две машины, действительно были представители "Миротворца". До этого момента, как произошло избиение детей, машин мы не видели в Глевахе нигде", - говорит Наталья Ибрагимова.

Другой пострадавший попал под "раздачу" несколькими днями позже, получил перелом руки, а теперь навещает в больнице там же пострадавшую жену Кристину. В эффективность полиции Артем Туровский не верит, потому что нападавших до сих пор не наказали, и они через соцсети ему угрожают. На обвинения уже отреагировало полицейское руководство: расследование преступлений перепоручили от районных копов областным. Также в полиции утверждают, что переквалифицировали дело на более серьезное и подготовили объявление о подозрении, и если раньше членам банды грозило максимум ограничение свободы на два года, то теперь тюрьма на четыре года. 

Корреспондент ТСН Станислав Фещенко

 

 

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