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У Запоріжжі СБУ заблокувала роботу пересувного телекомунікаційного комплексу (відео)

18.01.2018 16:30



Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією заблокували у Запоріжжі роботу нелегального телекомунікаційного комплексу.

Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру налагодив на базі власного автомобіля функціонування комплексу нелегального телекомунікаційного обладнання. Чоловік за допомогою технології IP-телефонії в обхід міжнародних центрів комутації, здійснював маршрутизацію трафіку, який спрямовувався на мережі українських операторів мобільного зв’язку під виглядом місцевих телефонних розмов.

СБУ

Співробітники спецслужби встановили, що для ускладнення виявлення дії обладнання зловмисник постійно переміщався містом. Сам комплекс складався із спеціалізованих технічних засобів та більш ніж двадцяти мобільних терміналів із встановленим спеціальним програмним забезпеченням.

За наявними даними, значна частка трафіку, у тому числі закритими каналами телефонного зв’язку, надходила з тимчасово окупованих районів Донбасу до РФ та у зворотному напрямку. СБ України перевіряє можливе використання цих каналів бойовиками незаконних збройних формувань «ДНР/ЛНР» для переговорів зі своїми російськими кураторами.

Під час обшуку автомобіля оперативники СБ України виявили програмно-апаратний комплекс та направили його на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. 

Прес- центр СБ України

 

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