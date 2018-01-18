Разоблачена схема растраты более 5 млн. грн. бюджетных средств в сфере образования

Нацполиция и прокуратура разоблачили преступную схему растраты свыше пяти миллионов гривен бюджетных средств в сфере образования. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook.

Указывается, что полицейские установили факты нарушений со стороны должностных лиц органов исполнительной власти и коммерческих структур, которые привели к миллионным убыткам. Правоохранители выяснили, что в официальных документах на закупки были определены требования и характеристики от конкретного производителя и поставщиков. Данный факт делал невозможным честную конкуренцию между всеми участниками публичных закупок в сфере образования, так как их предложения не соответствовали критериям предмета закупки, несмотря на то, что ценовое предложение было наиболее выгодным.

Общества-победители, имея значительные преимущества в тендерных процедурах, поставляли оборудование для учебных заведений по завышенным ценам.

И это при том, что на рынке стоимость аналогичного оборудования значительно дешевле.

В настоящее время проводится анализ полученных материалов с целью установления виновных лиц, которые непосредственно организовали и контролировали противоправные действия. // 112.ua