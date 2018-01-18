На Луганщині викрито на одержанні хабара директора закладу з підготовки водіїв

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками Служби безпеки України та слідчими Сєвєродонецького відділу поліції 17.01.2018 під час одержання неправомірної вигоди затримано директора одного із закладів Луганської області, що надає послуги з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Встановлено, що вказаний службовець вимагав неправомірну вигоду в розмірі 3000 грн за успішне проходження курсу підготовки водіїв транспортних засобів, складання внутрішнього іспиту для отримання свідоцтва про закінчення зазначеного закладу та подальше сприяння в отриманні посвідчень водія у Сервісному центрі МВС України.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Наразі службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області

(за матерілами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)