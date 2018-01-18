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На Луганщині викрито на одержанні хабара директора закладу з підготовки водіїв

18.01.2018 16:55

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками Служби безпеки України та слідчими Сєвєродонецького відділу поліції 17.01.2018 під час одержання неправомірної вигоди затримано директора одного із закладів Луганської області, що надає послуги з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Встановлено, що вказаний службовець вимагав неправомірну вигоду в розмірі 3000 грн за успішне проходження курсу підготовки водіїв транспортних засобів, складання внутрішнього іспиту для отримання свідоцтва про закінчення зазначеного закладу та подальше сприяння в отриманні посвідчень водія у Сервісному центрі МВС України.

Картинки по запросу взятка в автошколе

За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Наразі службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області
(за матерілами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)

 

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