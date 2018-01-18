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В центре Одессы дрались «титушки» двух охранных фирм (видео)

18.01.2018 17:22

В центре Одессы между собой побились бойцы частных охранных структур "Зевс" и "Олимп-Юг".

Драка произошла на улице Успенской, где охранники пытаются взять под контроль одно из зданий во дворе дома №17. 

Момент драки сняли камеры видеонаблюдения, установленные на доме.

Позже, чтобы утихомирить охранников, на место вызывали полиции. // 048.ua

 

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