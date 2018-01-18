В центре Одессы дрались «титушки» двух охранных фирм (видео)

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В центре Одессы между собой побились бойцы частных охранных структур "Зевс" и "Олимп-Юг".
Драка произошла на улице Успенской, где охранники пытаются взять под контроль одно из зданий во дворе дома №17.
Момент драки сняли камеры видеонаблюдения, установленные на доме.
Позже, чтобы утихомирить охранников, на место вызывали полиции. // 048.ua
"Ваш сын в милиции" - о мошеннической схеме с таким названием знает едва ли не вся Украина. Из круга знакомых автора этой статьи с ней столкнулись три...