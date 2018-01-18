В России будущие тюремщики организовали покушение на однокурсницу, чтобы не отдавать долг

Суд Кемеровской области принял решение взять под стражу трех курсантов института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Начинающих надзирателей подозревают в организации заказного убийства однокурсницы. Девушке-спортсменке чудом удалось выжить. Мотивом расправы было желание не возвращать деньги, взятые у потерпевшей.

Уголовное наказание грозит двум 22-летним и одному 21-летнему жителю Новокузнецка, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По версии следователей, младший из фигурантов попросил однокашницу Карину Ороеву оформить на себя кредит на 270 тысяч рублей. "Обязательство по кредиту он обещал погасить в короткие сроки, однако свое обещание не выполнил, девушка стала регулярно напоминать ему о денежном долге", - говорится в пресс-релизе.

Чтобы не возвращать долг, злоумышленник предложил двум однокурсникам убить Карину, пообещав им за это денежное вознаграждение. Курсанты согласились исполнить роль киллеров.

Заказчик под надуманным предлогом выманил потерпевшую из дома, а в это время двое исполнителей, используя дубликат ключа, проникли в ее квартиру и стали ждать жертву. "Когда девушка зашла домой, то злоумышленники ударили потерпевшую битой по голове", - отметили в следственном ведомстве. Затем курсанты накинули ремень на шею Карины и стали ее душить. Когда девушка потеряла сознание, молодые люди покинули место происшествия в уверенности, что она умерла.

Киллеры встретились с организатором преступления и сообщили о выполненной работе, после чего на территории Новокузнецкого района сожгли одежду, в которой совершили нападение, и орудия преступления.

"Потерпевшая была обнаружена своими однокурсниками, которые пришли к ней домой, беспокоясь за девушку", - говорится в пресс-релизе. Друзья стали искать Карину, когда она не пришла на учебу.

Увидев девушку в крови и в полубессознательном состоянии, однокурсники вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом черепа, многочисленными ушибами тела. В настоящее время девушка проходит интенсивный курс лечения.

"В ходе грамотных оперативных действий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции "Левобережный" и управления МВД РФ по Новокузнецку в кратчайшие сроки установлены и задержаны подозреваемые", - утверждают в управлении СК РФ.

Задержанным инкриминируют ч. 3 ст. 30 п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Первоначально уголовное дело расследовалось по статье причинение тяжкого вреда здоровью сотрудниками полиции, однако затем уголовное дело было передано в территориальный отдел СК РФ, а обвинение переквалифицировано.

В следственном ведомстве решили скрыть информацию о том, в каком вузе учатся задержанные и потерпевшая. Однако источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о студентах института Федеральной службы исполнения наказаний. Эту же информацию подтвердил РБК студент Кузбасского института ФСИН, который предпочел сохранить анонимность.

"Напасть на студентку Кузбасского института ФСИН Карину Ороеву решили ее одногруппники из-за того, что она хотела писать заявление на них, так как они деньги не отдавали. А они этого испугались, ну и решили напасть", - пояснил собеседник.

По его словам, задержанные занимали деньги и у других людей, действуя "по такой же схеме". "А деньги нужны были, так как у одного из них была большая задолженность в 3 миллиона рублей. Кому они должны были, никто не знает", - заключил источник.

Добавим, что упомянутая курсантом Карина Ороева была гордостью вуза и всего пенитенциарного ведомства. Три года назад она принимала участие в чемпионате ФСИН России по дзюдо, который проходил в Уфе. За право считаться лучшими борцами бились более 300 спортсменов из 40 территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России.

Сборную команду Кузбасского института составили девять спортсменов. "Лучший результат показала курсант 2-го курса Карина Ороева, впервые принявшая участие в соревнованиях всероссийского уровня. Она стала бронзовым призером чемпионата в весовой категории до 52 килограммов", - говорилось в сообщении, размещенном на официальном сайте вуза.

Кузбасский институт ФСИН был образован в 2006 году и является единственным вузом этого ведомства, расположенным за Уральским хребтом (в 2013 году также возникли Томский и Дальневосточный филиалы - в Томске и Уссурийске). В Кузбасском институте ФСИН обучается свыше 1600 человек.

Администрация вуза рассчитывает сделать его "одним из лидеров гуманитарного образования в азиатской части России, реализующим современный набор образовательных программ высшего профессионального образования, готовящим сотрудников для работы в органах и учреждениях ФСИН России, юристов гражданско-правовой направленности, специалистов гуманитарной сферы деятельности". // NEWSru.com