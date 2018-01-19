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В Харькове суд арестовал 18-летнего водителя-убийцу

18.01.2018 23:27

Тигран Енгибарян арестован на 60 дней без возможности внесения залога

Киевский районный суд Харькова арестовал на 60 дней без возможности внесения залога 18-летнего Тиграна Енгибаряна, который на автомобиле Toyota Самгу насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской обл.

Тигран Енгибарян на судебном заседании в Харькове 18 января newsroom

"Киевский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и избрал для 18-летнего парня, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть и заведомом лишении без помощи пострадавшего (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Енгибарян во время заседания признал свою вину, передает местное издание 057.ua. Адвокат просил у суда домашнего ареста для подозреваемого.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, авария случилась на вул. Салтовское шоссе. Автомобиль насмерть сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу на пешеходном переходе и даже не остановился. Автомобиль скрылся с места происшествия.

Автомобиль и водителя нашли через несколько часов после ДТП.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.

В прокуратуре отметили, что максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. 

112.ua

 

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