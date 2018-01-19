В СБУ рассказали о задержании в РФ исполнителей провокации против Украины

В РФ задержали экспертов, причастных к провокациям российских спецслужб против Украины. Как утверждают в СБУ, к этим действиям привлекались граждане Украины из числа бывших участников АТО.

ФСБ РФ задержала эксперта «Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Сергея Соколова, руководителя этой структуры Руслана Мильченко и других лиц, причастных к провокациям российских спецслужб против Украины.

Об этом говорится в заявлении председателя СБУ Василия Грицака, обнародованном на официальном сайте ведомства.

Он отметил, что сейчас российские СМИ активно распространяют информацию о задержании экспертов.

«Хотел бы напомнить, что в августе 2017 года Службой безопасности Украины были обнародованы конкретные факты причастности указанных лиц, в частности Соколова, к циничной провокации российских спецслужб по инсценировке ряда террористических актов на территории России на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Тольятти, Курске с привлечением граждан Украины из числа бывших участников АТО», - говорится в заявлении Грицака.

Он также отметил, что показания непосредственных участников этих событий и вещественные доказательства дают все основания считать, что эта спецоперация российских спецслужб могла быть поводом для открытого вооруженного вторжения Вооруженных сил РФ в Украину.

«Фактически это аналогия событий 1999 года, когда организованные ФСБ подрывы жилых домов в Москве стали основанием для начала новой военной кампании в Чечне. На сегодняшний день досудебное расследование этого дела закончено, материалы готовятся для направления в суд. Следователями и оперативными сотрудниками СБУ собрано достаточно доказательств того, что провокация была спланирована и срежиссирована именно спецслужбами РФ, причем нами установлены фамилии конкретных сотрудников, которые руководили действиями Соколова, в том числе близкого родственника одного из членов комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности», - говорится в тексте заявления.

Таким образом, по словам Грицака, СБУ считает, что «руководство ФСБ было вынуждено задержать Соколова, пытаясь минимизировать репутационные потери, отмежеваться от действий «Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность», Р.Мильченко, С.Соколова и других задействованных лиц, учитывая также и то, что сам Соколов начал выходить из-под контроля спецслужб РФ».

«По оперативной информации СБУ, в последнее время Соколов активно искал возможность выезда в одну из стран Евросоюза для обнародования деталей циничных провокаций российских спецслужб, непосредственным исполнителем которых он был в течение нескольких лет», - резюмировал Грицак. // УНИАН