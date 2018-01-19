Во Франции «черная вдова Ривьеры» убивала богатых женихов

Французский суд вынес 18 января приговор 57-летней Патриции Дагорн, которая признана виновной в убийствах пожилых мужчин с целью наживы. Коварная злоумышленница знакомилась с потенциальными жертвами через службу знакомств, предлагая богатым женихам сексуальное партнерство.

По решению суда Дагорн, получившая прозвище "черная вдова Ривьеры", проведет за решеткой 22 года, сообщает RTL. Наказание можно считать сравнительно мягким, так как Патриции грозил пожизненный срок лишения свободы. Ее уличили в двух убийствах, совершенных на Лазурном Берегу.

Юристка по образованию Патриция Дагорн уже отбывает пятилетний тюремный срок за мошенничество и грабеж, от которых пострадал 87-летний старик в 2012 году. Пенсионер согласился жить с Дагорн под одной крышей во французских Альпах в обмен на секс. Вскоре после этого партнер Патриции был убит.

В июле 2011 года полиция заподозрила француженку в убийстве 60-летнего Мишеля Неффеля, с которым она проживала в отеле в Ницце. Сразу установить причастность женщины к убийству не удалось, но через год расследование возобновилось. Это произошло после того, как у Дагорн нашли несколько пузырьков с валиумом (диазепамом), который является сильнодействующим психотропным веществом. Также женщина хранила документы около десяти мужчин, информацию о банковских счетах и медицинские страховки.

В ходе следствия Дагорн заподозрили в причастности к убийству 85-летнего пенсионера Франческо Филиппоне. Его полуразложившееся тело было найдено в феврале 2011 года в ванне дома в Муан-Сарту (к северу от Канн, департамент Приморские Альпы), где он проживал. Перед смертью Франческо Патриция обналичила выписанный им чек на 21 тысячу евро. Сама Дагорн утверждала, что Филиппоне сделал ей подарок, выделив деньги для того, чтобы она могла открыть ювелирный магазин, пишет The Daily Telegraph.

Гособвинение охарактеризовало подсудимую как самовлюбленную обманщицу и психопатку. А защита пыталась представить Дагорн "жертвой одиночества".

Адвокат обвиняемой описывал ее как "ранимого" человека. По его словам, в детстве Дагорн отдали в приемную семью. А тягу к знакомствам с пенсионерами защитник объяснил особенностями ее личности: мол, женщина "чувствует себя комфортно, находясь в обществе пожилых людей".

Полиция пришла к выводу, что с 2011 года, когда Дагорн поселилась на Французской Ривьере, она встречалась как минимум с 20 пожилыми мужчинами. Жертв она находила через брачные агентства. Патриция просила у престарелых женихов деньги, а также настаивала, чтобы они вписали ее имя в завещания. Дагорн также похищала документы "возлюбленных".

В 2013 году младший сын "черной вдовы" по имени Гиллем заявил, что не удивлен выдвинутыми в отношении матери обвинениями. "Она всегда была одержима быстрыми и легкими деньгами", - пояснил он.

Один из пострадавших от действий Дагорн, которому удалось выжить, 91-летний Роберт Вокс говорит, что был буквально очарован Патрицией. Она стала для него "лучом солнечного света посреди зимы". "Когда ты встречаешься с молодой женщиной, ты знаешь, что этот роман не продлится долго. Но все равно не можешь отказать себе в этом удовольствии, если ты не мазохист", - пояснил Вокс.

Обеспеченный вдовец Роберт Вокс сошелся с Патрицией в начале 2012 года. Влюбленные поселились на популярном морском курорте - в городе Фрежюс. По данным следователей, Дагорн пыталась отравить Вокса. Когда Роберт занемог, Патриция связалась с его юристом и попросила вписать свое имя в завещание.

Также Дагорн заподозрили в попытке отравить 82-летнего Андже Пискайотту. Теперь Вокс и Пискайотта рассчитывают добиться выплаты им компенсаций.

Добавим, что ранее Патриция была судима за мошенничество, совершенное в сговоре со своим бывшим мужем. Тогда женщине назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно. // NEWSru.com