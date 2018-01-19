До суду направлено обвинувальний акт стосовно осіб, які збували опій на території Сєвєродонецька

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено (ч. 2 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше судимі за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, мешканці Сєвєродонецька за попередньою змовою, маючи злочинний намір, направлений на незаконне придбання, зберігання та з метою збуту, заздалегідь придбали та спільно збували місцевим мешканцям особливо небезпечний наркотичний засіб - опій.

Під час досудового розслідування ухвалою Сєвєродонецького міського суду одному із злочинців обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його співучаснику - домашній арешт.

Наразі обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні направлено до суду.

Довідково: за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, правопорушникам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)