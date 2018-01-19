«Гонцы» от Гули навязывают «крышу» бизнесу азербайджанской диаспоры Украины

По мнению эксперта, в настоящее время в стране сложилась оптимальная для передела криминальной власти обстановка.

Клан влиятельного азербайджанского «вора в законе» Надира Салифова, известного под кличкой «Гули», предпринимает активные попытки установить контроль над бизнесом, которые ведут на Украине выходцы из Азербайджана.

Надир Салифов (Гули)

Изданию Vesti.az стало известно об этом из информированных источников в азербайджанской диаспоре Украины.

«Гонцы» от Гули стали обращаться к владеющим ресторанами и торговыми точками азербайджанцам, навязчиво предлагая им «крышевать» их бизнес, пишет издание.

О том, что недавно освободившийся из азербайджанской тюрьмы «вор в законе» Гули претендует на контроль над криминальной средой Украины, недавно писал на своей странице в Facebook бывший руководитель пресс-службы СБУ Станислав Речинский.

По его словам, в настоящее время находящийся в Турции Салифов через своих эмиссаров активно ищет каналы для организации нелегальной деятельности на Украине.

Речинский отмечает, что у Салифова на Украине есть могущественная поддержка, которая может помочь Гули в криминальном переделе Украины. В частности, журналист упоминает олигарха-девелопера Вагифа Алиева и одного из лидеров азербайджанского диаспоры Украины Олега Крапивина (Олег Бакинский), имя которого ранее неоднократно упоминалось азербайджанскими и украинскими СМИ в связи с «ворами в законе».

Захвату криминальных сфер влияния Гули на Украине, пишет Речинский, сопутствует сложившаяся в стране обстановка. По его словам, сейчас в Украине практически нет своих влиятельных «воров в законе». Сергей Лысенко (Лера Сумской), пишет Речинский, в основном в Москве. Андрей Недзельский (Неделя) боится возвращаться в Украину по причине фактического «раскоронования», Серго Глонти (Гуга) депортирован. Остальные либо стары, либо недостаточно влиятельны для того, чтобы контролировать преступность во всеукраинском масштабе.

Напомним, что в сферу интересов Надира Салифова входит и Россия. Однако в нашу страну он пока приехать не может. В середине декабря Пресненский суд Москвы заочно арестовал Гули, он обвинен по статьям «Похищение человека» (126 УК РФ) и «Вымогательство» (163 УК РФ), «законник» объявлен Россией в розыск. Однако это не мешает ему дистанционно руководить действиями своих ставленников в российских регионах. Ряд источников называет Надира Салифова одним из претендентов на «трон» «вора № 1», занять который после ареста Захария Калашова (Шакро Молодой) в 2016 году желают сегодня сразу несколько влиятельных «законников». // Преступная Россия