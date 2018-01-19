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В Запорожье директора завода судят за растрату 500 миллионов грн.

19.01.2018 15:32

Бывший руководитель предприятия может получить до 12 лет тюрьмы

В Заводском районном суде Запорожья 19 января началось рассмотрение дела бывшего директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сивака, которого обвиняют в растрате почти 500 миллионов гривен.

Фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;

Заседания назначались на 17 и 18 января, однако были перенесены из-за неявки адвокатов, сообщили в пресс-службе суда.

Бывшего директора обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах или организованной группой".

Санкция статьи – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. // Сегодня

 

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