В Запорожье директора завода судят за растрату 500 миллионов грн.

Бывший руководитель предприятия может получить до 12 лет тюрьмы

В Заводском районном суде Запорожья 19 января началось рассмотрение дела бывшего директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сивака, которого обвиняют в растрате почти 500 миллионов гривен.

Заседания назначались на 17 и 18 января, однако были перенесены из-за неявки адвокатов, сообщили в пресс-службе суда.

Бывшего директора обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах или организованной группой".

Санкция статьи – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. // Сегодня