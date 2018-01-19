«Оппо-слуги» заблокировали подписание закона о реинтеграции Донбасса

Пока Верховная Рада не отклонит соответствующее постановление, спикер ВРУ Андрей Парубий не сможет подписать документ и передать его президенту

В Верховной Раде зарегистрировали постановление № 7163-П об отмене принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. Авторы инициативы - представители "Оппоблокп" Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Пока парламент не рассмотрит и не отклонит данное постановление, спикер Рады Андрей Парубий не сможет подписать документ и передать его президенту Украины Петру Порошенко. А следующий пленарный день запланирован на 6 февраля. Итак, до этого времени документ не будет подписан, опубликован и не вступит в силу.

Напомним, Верховная Рада 18 января 280 голосами приняла закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ относит к оккупированным территориям особые районы Донецкой и Луганской области, на которых действует оккупационная администрация РФ. Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.

Украина предпринимает дипломатические меры для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем для сопротивления агрессии со стороны РФ создается Объединенный оперативный штаб. Полномочия его руководителя утвердит главнокомандующий ВСУ по представлению министра обороны. Разработать документ уполномочен Генштаб ВСУ. В документе прописаны права привлеченных к противодействию агрессии. // 112.ua