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В одном из моргов в России ввели самообслуживание

19.01.2018 16:15

— Морг работает где-то до трёх. Если позже, то нужно брать ключ и самим переносить тело, — пояснили в больнице.

 В морге городской больницы № 5 в Каменске-Уральском горожане после трёх часов дня самостоятельно размещают тела умерших родственников, взяв под залог ключ в приемном покое, сообщает KU66.RU.

 

Об этом стало известно, когда местная жительница опубликовала в социальных сетях историю, произошедшую после смерти её отца в одной из городских больниц. Ей дали направление на его вскрытие, отвезти тело в морг она попросила знакомого.

Туда они приехали около пяти вечера, морг оказался закрыт, на дверях надпись «ключ в приемном покое». В приемном покое под залог паспорта женщины ей дали ключ от морга. Сопровождать посетителей сотрудники больницы не стали.

— Я открыла дверь, спустилась по лестнице, внизу дверь с табличкой «трупы ложить строго на столы, уходя из камеры выключать свет обязательно». Открываю дверь, а там лежат пятеро покойников. Наш оказался шестым, — пишет дочь умершего.

Труп мужчины положили на свободный стол, закрыли морозильную камеру, дверь в морг и вернули ключ в приёмный покой.

Сотрудники больницы корреспонденту URA.RU подтвердили, что практика самообслуживания действительно применяется.

 

 

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