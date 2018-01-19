В одном из моргов в России ввели самообслуживание

В морге городской больницы № 5 в Каменске-Уральском горожане после трёх часов дня самостоятельно размещают тела умерших родственников, взяв под залог ключ в приемном покое, сообщает KU66.RU.

Об этом стало известно, когда местная жительница опубликовала в социальных сетях историю, произошедшую после смерти её отца в одной из городских больниц. Ей дали направление на его вскрытие, отвезти тело в морг она попросила знакомого.

Туда они приехали около пяти вечера, морг оказался закрыт, на дверях надпись «ключ в приемном покое». В приемном покое под залог паспорта женщины ей дали ключ от морга. Сопровождать посетителей сотрудники больницы не стали.

— Я открыла дверь, спустилась по лестнице, внизу дверь с табличкой «трупы ложить строго на столы, уходя из камеры выключать свет обязательно». Открываю дверь, а там лежат пятеро покойников. Наш оказался шестым, — пишет дочь умершего.

Труп мужчины положили на свободный стол, закрыли морозильную камеру, дверь в морг и вернули ключ в приёмный покой.

Сотрудники больницы корреспонденту URA.RU подтвердили, что практика самообслуживания действительно применяется.