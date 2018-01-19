В Одессе при задержании застрелили преступника, успевшего ранить троих полицейских (добавлено видео)

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Один из раненых правоохранителей находится в тяжелом состоянии.
В Одессе произошла перестрелка во время задержания злоумышленника, в ходе которой один полицейский получил ранения, а нападавший был ликвидирован.
Об этом сообщил советник председателя Нацполиции Одессы Руслан Форостяк.
Так, со слов пресс-секретаря, по предварительным данным, участковый инспектор Приморского райотдела полиции вместе с оперативным работником этого отделения прибыли на указанный адрес, где по предварительным данным находился преступник, который разыскивался за правонарушение, предусмотренное ч. 4 статьи 296 УКУ (Хулиганство).
"Во время задержания правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранил участкового инспектора, сотрудники применили табельное оружие. По предварительным данным, правонарушитель погиб на месте".
Также на своей странице в Facebook Форостяк отметил, что всего были ранены трое полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии.
Сейчас на место происшествия прибыли усиленные наряды полиции, выясняются дополнительные обстоятельства, проводятся следственные действия. // 112.ua
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