В Одессе при задержании застрелили преступника, успевшего ранить троих полицейских (добавлено видео)

Один из раненых правоохранителей находится в тяжелом состоянии.

В Одессе произошла перестрелка во время задержания злоумышленника, в ходе которой один полицейский получил ранения, а нападавший был ликвидирован.

Об этом сообщил советник председателя Нацполиции Одессы Руслан Форостяк.

Так, со слов пресс-секретаря, по предварительным данным, участковый инспектор Приморского райотдела полиции вместе с оперативным работником этого отделения прибыли на указанный адрес, где по предварительным данным находился преступник, который разыскивался за правонарушение, предусмотренное ч. 4 статьи 296 УКУ (Хулиганство).

"Во время задержания правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранил участкового инспектора, сотрудники применили табельное оружие. По предварительным данным, правонарушитель погиб на месте".

Также на своей странице в Facebook Форостяк отметил, что всего были ранены трое полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на место происшествия прибыли усиленные наряды полиции, выясняются дополнительные обстоятельства, проводятся следственные действия. // 112.ua