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На взятке задержали главврача поликлиники Нацполиции в Кропивницком

19.01.2018 16:41

Военные прокуроры Кировоградского гарнизона на взятке в тысячу долларов задержали главного врача поликлиники Национальной полиции Украины. 

Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, передает УНН.

Главврача поликлиники Нацполиции в Кропивницком задержали на взятке

В пятницу 19 января следователями военной прокуратуры Кировоградского гарнизона Южного региона Украины совместно с сотрудниками УСБУ в Кировоградской области в рамках уголовного производства о вымогательстве взятки разоблачен главный врач поликлиники Национальной полиции Украины в Кропивницком.

Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о предоставлении бывшему военнослужащему, участнику боевых действий, 3-й группы инвалидности главврач требовал взятку в сумме 1000 долларов США.

Во время передачи второй части взятки в сумме 14 450 тыс. грн правонарушителя задержали правоохранители.

Сейчас военной прокуратурой проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

Кроме того, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

 

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