У главы Госслужбы занятости провели обыски

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
У исполняющего обязанности председателя Государственной службы зайнятости Валерия Ярошенко прошел обыск.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.
По информации собеседника агентства, обыск проходил на рабочем месте чиновника. Сейчас он уже завершился.
В то же время, агентству пока не удалось официально подтвердить эту информацию в Генеральной прокуратуре Украины.
Добавим, что ранее, 27 декабря 2017 года, Печерский районный суд Киева разрешил следователю Голавного следственного управления ГПУ на проведение обыска служебного кабинета по месту работы Валерия Ярошенко.
"Ваш сын в милиции" - о мошеннической схеме с таким названием знает едва ли не вся Украина. Из круга знакомых автора этой статьи с ней столкнулись три...