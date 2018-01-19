У главы Госслужбы занятости провели обыски

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника агентства, обыск проходил на рабочем месте чиновника. Сейчас он уже завершился.

В то же время, агентству пока не удалось официально подтвердить эту информацию в Генеральной прокуратуре Украины.

Добавим, что ранее, 27 декабря 2017 года, Печерский районный суд Киева разрешил следователю Голавного следственного управления ГПУ на проведение обыска служебного кабинета по месту работы Валерия Ярошенко.