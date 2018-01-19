Передано в суд обвинение экс-и.о. гендиректора КРРТ в растрате 1 млн. гривен

С января 2013 года до апреля 2014 года и. о. гендиректора КРРТ был Константин Захаренко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Шевченковский районный суд Киева обвинение бывшего исполняющего обязанности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Константина Захаренко в растрате 1 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП на странице в социальной сети Facebook.

Так, САП передала в суд обвинительный акт в отношении директора КРРТ, начальника сектора по контролю за использованием государственной собственности указанного концерна и директора общества с ограниченной ответственностью по факту растраты ими денежных средств концерна в особо крупном размере.

"Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица КРРТ с целью растраты денежных средств заключили договоры о выполнении работ по разработке технической документации по землеустройству относительно земельных участков, которые не находились или находились лишь частично в пользовании концерна, с последующей уплатой в пользу подрядчика денежных средств, принадлежащих КРРТ, за разработанную техническую документацию, которая не соответствовала требованиям законодательства и не могла быть использована", - отметили в пресс-службе САП.

Указанными действиями КРРТ нанесен ущерб в сумме 976 тыс. 179 гривен.

Действия директора КРРТ и директора общества с ограниченной ответственностью квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса и начальника сектора по контролю за использованием государственной собственности концерна по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Напомним, что в октябре 2017 года детективы НАБУ сообщили о подозрении двум бывшим чиновникам КРРТ в растрате 1 млн гривен.

Новости по теме: САП и НАБУ намерены закрыть дело о спецконфискации 1,5 млрд долл. "общака Януковича" в январе 2018 года

По версии следствия, в 2013 году после назначения на руководящие должности в КРРТ упомянутые должностные лица, действуя в сговоре с руководителем частного предприятия, заказали разработку технической документации по землеустройству земельных участков, которые на момент заключения соответствующих договоров не находились (или находились частично) в пользовании КРРТ, и оплатили выполнение этих работ.

Отметим, что с января 2013 года до апреля 2014 года и. о. гендиректора КРРТ был Константин Захаренко. // 112.ua