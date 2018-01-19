При обыске у «военнопатриотов» в Питере нашли 20 самодельных взрывных устройств и... крокодила

Сотрудники полиции при обыске в доме учредителя военно-патриотической организации нашли крокодила, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Рептилию обнаружили в подвале здания. По словам собеседника агентства, о животном сообщили соответствующим органам. Сейчас сотрудники ветеринарной службы города на месте осматривают крокодила.

В свою очередь, в Ленинградском зоопарке заявили, что не примут крокодила, поскольку у них нет места, а у рептилии — документов.

Также силовики нашли более 20 самодельных взрывных устройств, артиллерийский снаряд, минометную мину, около сотни патронов, 40 переделанных макетов автомата Калашникова.

Следственные действия проводились совместно с сотрудниками ФСБ. // РИА Новости