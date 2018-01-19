При обыске у «военнопатриотов» в Питере нашли 20 самодельных взрывных устройств и... крокодила

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Сотрудники полиции при обыске в доме учредителя военно-патриотической организации нашли крокодила, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Рептилию обнаружили в подвале здания. По словам собеседника агентства, о животном сообщили соответствующим органам. Сейчас сотрудники ветеринарной службы города на месте осматривают крокодила.
В свою очередь, в Ленинградском зоопарке заявили, что не примут крокодила, поскольку у них нет места, а у рептилии — документов.
Также силовики нашли более 20 самодельных взрывных устройств, артиллерийский снаряд, минометную мину, около сотни патронов, 40 переделанных макетов автомата Калашникова.
Следственные действия проводились совместно с сотрудниками ФСБ. // РИА Новости
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