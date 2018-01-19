Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Очільник чернігівського УСБУ через тиждень після призначення купив Mercedes-Benz GLK

19.01.2018 17:55

 Начальник управління СБУ в Чернігівській області Юрій Гончаров 22 листопада 2017 року зареєстрував на себе Mercedes-benz GLK 2013 р.в. Про це свідчить витяг із транспортного реєстру МВС.

У мережі Інтернет станом на січень 2018 року таку автівку з пробігом 30 тис км продають за $ 36 тис.
 
авто
 
УСБУ в Чернігівський області Гончаров очолив 14 листопада 2017 року. Відтак, авто купив через тиждень після призначення.
 
Дружина Гончарова Наталія до квітня 2017 року працювала начальником відділу в управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби Сумської області. У декларації перед звільненням Гончарова вказала, що її чоловік-сбушник уже реєстрував на себе Mercedes-benz 211 CDi, але 2005 року випуску, який купив у березні 2014 року.
 
Аналіз декларацій дружини сбушника за попередні роки показує, що Гончарови статків особливих не мали – невеликі клапті землі в Сумах та області, службова квартира в користуванні, гараж та недобудований 30-метровий дачний будинок у Сумах. $7,7 тис. Юрій Гончаров тримає в банку, 15,5 тис грн – проценти.
 
Утім, 10 січня 2018 року на Анастасію Калантай, що вписана у декларацію Гончарової як дочка, зареєстрували 65-метрову квартиру у Сумах на вулиці Кондратьєва, 152. Нерухомість студентка Сумського державного педагогічного університету Настя Калантай отримала по договору дарування.
 
2016 року Юрій Гончаров, згідно декларації його дружини, заробив 294 тис. грн, а Наталія Гончарова – 98 тис. грн.
 
2015 року зарплатня сбушника була  216 тис. грн, а його дружини – 84 тис. грн.
 
Юрій Гончаров за фахом – учитель історії, 1997 року закінчив Національну академію СБУ. З квітня 2013 року по квітень 2014 року працював замначальника УСБУ у Львівській області. З квітня 2015 року по лютий 2017 року керував УСБУ в Сумській області. Досі значиться співзасновником ГО «Фонд регіональних досліджень» разом із начальником управління Сумської ОДА Сергієм Над’ярним та Миколою Колесником. //  НАШІ ГРОШІ

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...