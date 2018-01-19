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Убитый в Одессе стрелок называл себя членом «партии Сталина»

19.01.2018 18:05

Сегодня в центре Одессы в ходе перестрелки один человек убит, трое полицейских получили ранения.

Убитый в Одессе в ходе перестрелки преступник, который ранил полицейских, является местным деятелем с пророссийскими взглядами.

УНИАН

Как сообщает издание «Думская», его имя – Валентин Дорошенко.

«Он называл себя членом «партии Сталина», в 2010-м баллотировался в мэры и даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль», – пишет издание.

Также сообщается, что Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков возле здания облУВД на улице Еврейской осенью 2013 года, когда пытались отбить у правоохранителей задержанного лидера партии «Родина» Игоря Маркова.

Ранее очевидцы рассказали «Думской», что в ходе перестрелке погиб 60-летний житель дома №48. «У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять», — рассказал сосед.

«Он лет пять прятался, потом почему-то сорвался», — заявили очевидцы. // УНИАН

 

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