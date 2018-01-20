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Раненый в Одессе полицейский умер в больнице. Подробности о перестрелке

19.01.2018 21:01

30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, после кровавой перестрелки в Одессе, умер в больнице.

Об этом сообщил советник председателя Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк, передает "Громадське".
"30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице", – сообщил Форостяк.

перестрелка

В результате перестрелки в Одессе, которая произошла около 15 часов 19 января, погибли два человека, а трое полицейских и случайный очевидец событий получили ранения. Позже стало известно, что стрельбу из автомата открыл мужчина, которого полиция разыскивала за хулиганство.

Сайт "Сегодня" собрал все подробности инцидента, известные на данный момент, а также фото и видео с места событий.
Так, по данным пресс-службы Национальной полиции, в ходе перестрелки был ранен водитель такси и трое копов, а главный подозреваемый, который успел застрелить своего соседа, убит ответным огнем стражей порядка.

"В Одесской области злоумышленник нанес огнестрельные ранения водителю такси, трем сотрудникам полиции и своему соседу, который погиб. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие и обезвредить нападавшего на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что из комнаты, откуда велась стрельба, был прямой ход в одесские катакомбы – подземные ходы, возникшие после добычи камня для строительства города, которые тянутся на многие километры. Позже полицейские обнаружили там целый арсенал оружия.

Кроме того, в сети перестрелку в прямом эфире транслировал случайный очевидец происшествия.

В то же время, ряд СМИ сообщили, что человек, который устроил перестрелку в Одессе и ранил трех полицейских, вероятно являлся известным одесским деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.
 
"Он называл себя членом" партии Сталина ", в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызвал тогдашнего мэра Эдуарда Гурвица на дуэль – приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке", – пишет "Думская".
 
Валентин Дорошенко
 
Валентин Дорошенко, который по сообщениям СМИ является убитым в перестрелке
 
Отмечается также, что Дорошенко разыскивался полицией как участник беспорядков у здания облУВД осенью 2013 года, когда произошли столкновения между сторонниками лидера партии "Родина" Игоря Маркова. Сторонники Маркова пытались тогда отбить его у стражей порядка.
 
розыск
 
Информацию о том, что погибшим является Валентин Дорошенко, также подтвердила и "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

 

 

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