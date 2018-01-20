Раненый в Одессе полицейский умер в больнице. Подробности о перестрелке

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, после кровавой перестрелки в Одессе, умер в больнице.
Об этом сообщил советник председателя Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк, передает "Громадське".
"30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице", – сообщил Форостяк.
В результате перестрелки в Одессе, которая произошла около 15 часов 19 января, погибли два человека, а трое полицейских и случайный очевидец событий получили ранения. Позже стало известно, что стрельбу из автомата открыл мужчина, которого полиция разыскивала за хулиганство.
Сайт "Сегодня" собрал все подробности инцидента, известные на данный момент, а также фото и видео с места событий.
Так, по данным пресс-службы Национальной полиции, в ходе перестрелки был ранен водитель такси и трое копов, а главный подозреваемый, который успел застрелить своего соседа, убит ответным огнем стражей порядка.
"В Одесской области злоумышленник нанес огнестрельные ранения водителю такси, трем сотрудникам полиции и своему соседу, который погиб. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие и обезвредить нападавшего на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Также стало известно, что из комнаты, откуда велась стрельба, был прямой ход в одесские катакомбы – подземные ходы, возникшие после добычи камня для строительства города, которые тянутся на многие километры. Позже полицейские обнаружили там целый арсенал оружия.
Кроме того, в сети перестрелку в прямом эфире транслировал случайный очевидец происшествия.
"Ваш сын в милиции" - о мошеннической схеме с таким названием знает едва ли не вся Украина. Из круга знакомых автора этой статьи с ней столкнулись три...