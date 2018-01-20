До столкновения с полицией Дорошенко застрелил знакомого уголовника из самодельного оружия

Источники «Думской» в правоохранительных органах сообщают, что все началось с конфликта между «сталинистом» Валентином Дорошенко и его гостем — ранее судимым гражданином по фамилии Пинин. Они подрались, Пинин выбежал из квартиры, Дорошенко бросился за ним, сделал несколько выстрелов из самодельного пистолета и попал Пинину в сердце. Тот скончался на месте.

Услышав стрельбу, соседи вызвали полицию.

На место прибыли участковый, оперативник из Приморского отдела полиции с водителем. Дорошенко начал стрелять и по ним. Оперативник получил пять пуль в упор, водитель был ранен в бедро, участковый — в грудь.

Застрелили преступника патрульные полицейские, прибывшие на усиление опергруппы.

В квартире «сталиниста» обнаружили лаз в погреб, где он прятал оружие.

Полиция взяла штурмом еще одну квартиру, в которой задержано два сообщника Дорошенко. Сейчас они дают показания.

В квартире «стрелка», точнее в замаскированном погребе под ней, обнаружен токарный станок и заготовки для огнестрельного оружия.

Судя по всему, он копировал чеченский (точнее, армянский) пистолет-пулемет К6-92 калибра 9Х18, известный как «Борз». Это оружие широко использовалось в войнах 1990-х годов на территории бывшего Советского Союза.

В мэрии сообщают, что ранение получил также боец КУ «Муниципальная стража». 29-летний Виктор Т. в свободное от работы время проезжал рядом с местом происшествия. Увидев раненого сотрудника полиции, вышел из машины и начал оказывать ему помощь. Тут его и заметил Дорошенко, который начал стрелять. Виктор был ранен и госпитализирован в ГКБ №11.

Пистолет-пулемет К6-92 был разработан в 1991-1992 году в разгар армяно-азербайджанского противостояния, но широкую известность получил во время Первой чеченской войны (1994-1996 гг.). Его широко использовали военнослужащие непризнанной Чеченской Республики Ичкерия, в частности полк специального назначения «Борз» («Волк»). Впоследствии СМИ начали называть «Борзом» и пистолет-пулемет.

По информации советника начальника ГУНП, у пистолета-пулемета Дорошенко был магазин на 30 патронов. Стрелял он пулями калибра 9 мм с усиленным сердечником, способными пробить полицейский жилет.

В сумке, которую Дорошенко имел при себе, полиция обнаружила четыре осколочные гранаты.