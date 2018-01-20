Под Харьковом вор при задержании ударил полицейского ножом в живот

На автодороге Харьков – Ахтырка во время задержания был ранен 37-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции Богодуховского отдела полиции. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

По данным ведомства, в рамках оперативных мероприятий, которые проводились в районе после информации об ограблении дома в поселке Губаревка, полицейский проверял легковые автомобили. Он остановил очередное транспортное средство, в котором находились два мужчины и женщина.

"Во время проверки документов один из мужчин внезапно бросился наутек. Полицейский пытался задержать его, но получил один удар ножом в область брюшной полости", – говорят в отделе коммуникации.

Полицейского оперативно доставили в больницу и прооперировали, состояние его здоровья стабильное.

Нападавшего и его подельников правоохранители задержали. Ими оказались жители Люботина возрастом от 19 до 47 лет. Также в их автомобиле полицейские нашли вещи, которые, по заявлению владельца дома, были похищены.

"Информацию о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 (кража) и статьи 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – поясняют в полиции.

Максимальное наказание, которые грозит злоумышленникам, – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. // Сегодня