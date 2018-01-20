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Турция начала военную операцию против курдов в Сирии

20.01.2018 00:51

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что "дороги назад нет".

Турция приступила к военной операции против курдов в Сирии. Бомбардировка началась ночью 19 января и продолжилась утром. Об этом говорится на The Guardian.

A Turkish tank is moved to the Syrian border in preparation for the attack.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что их сторона не откажется от своего решения начать наземную операцию против "Отрядов народной самообороны" YPG. Он также подчеркнул, что его армия уже "де-факто" начала наступление, нанося удары по территории, что контролируется курдскими силами. Министр также отметил, что "дороги назад нет".

Представитель курдских военных рассказал Reuters, что в пятницу была одна из сильнейших бомбардировок.

Он также сказал, что YPG будет максимально реагировать на любую атаку на город Африн.

Государственный департамент США призвал Турцию сосредоточиться на борьбе против Джабхат ан-Нусра, ISIS и не отправлять свои войска в город Африн. "Мы хотим, чтобы турки не предпринимали мер такого рода", - сказала официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт.

Также отмечается, что Турция отправила своего военного начальника в четверг в Москву, требуя одобрения по проведению воздушной кампании в районе, который находится под контролем курдской стороны, хотя в Дамаске предостерегли, что их армия может сбивать любые турецкие самолеты в небе.

Напомним, что в Турции продлили еще на три месяца режим чрезвычайного положения, который уже действовал в стране. Режим чрезвычайного положения ввели после попытки захвата власти военными в июле 2016 года и регулярно его продлевают. Украинцам советуют придерживаться установленных требований. // ТСН

 

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