Запорізькі поліцейські вирахували шахрайку, яка «здавала в оренду» житло

Під приводом здачі житла в оренду на території різних міст України раніше незасуджена мешканка Мелітополя ошукала понад 20 громадян.

Викрили шахрайку та її злочинну схему працівники Мелітопольського відділу поліції.

Протягом 2017 року жінка на одному з сайтів в інтернет-мережі розміщала оголошення про здачу в оренду житла в різних містах України. Після того, як потенційні клієнти перераховували задаток на її банківські картки вона переставала з ними спілкуватись.

З такою заявою 9 січня до Мелітопольського відділу поліції Головне управління Національної поліції в Запорізькій області звернулась 38-річна мешканка Мелітополя. Заявниця мала намір орендувати житло в курортному місті Приморськ. За вказівкою начебто власника квартири вона перерахувала на банківську картку кошти у розмірі 350 грн., після чого втратила зв’язок з жінкою.

Співробітники кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції встановили особу, яка ошукала громадян. Нею виявилась раніше незасуджена мешканка Мелітополя 1985 року народження. На даний час вирішується питання про обрання щодо неї запобіжного заходу.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниця за такою схемою ошукала 21 громадянина, серед яких мешканці різних областей України.

Триває досудове розслідування за ознаками ч.2 ст.190 (#шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Всього у 2017 році запорізькими поліцейськими розкрито 940 шахрайств.

Відділ комунікації поліції Запорізької області