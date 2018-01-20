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Пойман серийный педофил-убийца, за преступления которого ранее был застрелен невиновный

20.01.2018 02:27

 Полиция провинции Пенджаб в Пакистане продолжает расследовать серию изнасилований и убийств детей, вызвавших беспорядки и большой общественный резонанс. Уже ясно, что стражам порядка удалось задержать мужчину, причастного к серии расправ над детьми. Пресса также пишет, что ранее полицейские, расследуя одно из его деяний, застрелили невиновного человека.

Проведенные генетические экспертизы показали, что задержанный за убийство шестилетней жительницы Касура Зейнаб Ансари мужчина причастен также к похищению и убийству пятилетней Фатимы Иман в феврале 2017 года. Причем полиция ранее объявила это преступление раскрытым, передает BBC.
 
Полиция провинции Пенджаб в Пакистане продолжает расследовать серию изнасилований и убийств детей, вызвавших беспорядки и большой общественный резонансСвидетелем похищения Фатимы был ее пятилетний двоюродный брат Адиль. Мальчик рассказал, что злоумышленник заставил его встать у стены, а сам засунул девочку в мешок и скрылся вместе с пленницей.
 
За месяц до похищения и убийства Фатимы была изнасилована и убита ее ровесница Аиша Асиф.
 
В убийстве Фатимы сразу заподозрили 21-летнего рабочего фабрики Мудасира, который вместе с семьей переехал в Касур за два года до трагедии. Мудасир погиб при загадочных обстоятельствах. Согласно одной версии полицейского руководства, мужчину задержали, а потом застрелили "при попытке к бегству". Другой сотрудник полиции рассказал, что Мудасира убили при задержании, так как он оказал сопротивление.
 
Родственники Мудасира считают, что стражи порядка намеренно убили его в тот же вечер, когда пропала Фатима. При этом полицейские знали о его невиновности. Дело в том, что на мертвого человека было проще "повесить" убийство девочки и поскорее отчитаться за "раскрытое" резонансное преступление.
 
Эксперты также утверждают, что пакистанские полицейские зачастую предпочитают убивать подозреваемых при аресте, так как не доверяют работе судов из-за низкого процента обвинительных приговоров.
 
Например, в 2010 году бывший член Верховного суда Пакистана Назир Аслам Захид признал, что лишь каждый десятый процесс заканчивается обвинительным приговором. Впрочем, это свидетельствует не столько о слабости судов, сколько о слабости следственных органов, которые не в состоянии собрать и представить убедительные доказательства вины подсудимых.
 
Кроме того, из-за долгого предварительного расследования нередки случаи, когда суд проходит без участия важных свидетелей, писал Dawn. За годы следствия они могут умереть или передумать давать показания против фигурантов, пользующихся большим влиянием.
 
После смерти Мудасира нападения на детей в Касуре не прекратились. От рук преступника пострадали еще четыре девочки, причем три из них, включая Зейнаб Ансари, были убиты. На телах жертв нашли ту же ДНК, что и на трупе Фатимы Иман.
 
Напомним, ситуация обострилась после того, как 9 января 2018 года в мусорном контейнере был найден труп семилетней Зейнаб Ансари, похищенной пятью днями ранее. Установлено, что девочка была изнасилована и задушена.
 
После этого в городе вспыхнули беспорядки. Протестующие бросали камни в полицейских, которые открыли огонь. Два человека были убиты.
 
За помощь в поимке убийцы Зейнаб власти объявили вознаграждение в 10 миллионов рупий (90 тысяч долларов). В рамках расследования очередного убийства девочки полицейские задержали 26 человек, в том числе двух родственников Зейнаб, сообщает Dunya News.
 
А потом было объявлено об аресте "главного подозреваемого". Также после уличных протестов был уволен начальник полиции из-за обвинений в неэффективной работе, сообщает SkyNews. // NEWSru.com


 

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