Пойман серийный педофил-убийца, за преступления которого ранее был застрелен невиновный

Проведенные генетические экспертизы показали, что задержанный за убийство шестилетней жительницы Касура Зейнаб Ансари мужчина причастен также к похищению и убийству пятилетней Фатимы Иман в феврале 2017 года. Причем полиция ранее объявила это преступление раскрытым, передает BBC

Свидетелем похищения Фатимы был ее пятилетний двоюродный брат Адиль. Мальчик рассказал, что злоумышленник заставил его встать у стены, а сам засунул девочку в мешок и скрылся вместе с пленницей. Свидетелем похищения Фатимы был ее пятилетний двоюродный брат Адиль. Мальчик рассказал, что злоумышленник заставил его встать у стены, а сам засунул девочку в мешок и скрылся вместе с пленницей.

За месяц до похищения и убийства Фатимы была изнасилована и убита ее ровесница Аиша Асиф.

В убийстве Фатимы сразу заподозрили 21-летнего рабочего фабрики Мудасира, который вместе с семьей переехал в Касур за два года до трагедии. Мудасир погиб при загадочных обстоятельствах. Согласно одной версии полицейского руководства, мужчину задержали, а потом застрелили "при попытке к бегству". Другой сотрудник полиции рассказал, что Мудасира убили при задержании, так как он оказал сопротивление.

Родственники Мудасира считают, что стражи порядка намеренно убили его в тот же вечер, когда пропала Фатима. При этом полицейские знали о его невиновности. Дело в том, что на мертвого человека было проще "повесить" убийство девочки и поскорее отчитаться за "раскрытое" резонансное преступление.

Эксперты также утверждают, что пакистанские полицейские зачастую предпочитают убивать подозреваемых при аресте, так как не доверяют работе судов из-за низкого процента обвинительных приговоров.

Например, в 2010 году бывший член Верховного суда Пакистана Назир Аслам Захид признал, что лишь каждый десятый процесс заканчивается обвинительным приговором. Впрочем, это свидетельствует не столько о слабости судов, сколько о слабости следственных органов, которые не в состоянии собрать и представить убедительные доказательства вины подсудимых.

Кроме того, из-за долгого предварительного расследования нередки случаи, когда суд проходит без участия важных свидетелей, писал Dawn . За годы следствия они могут умереть или передумать давать показания против фигурантов, пользующихся большим влиянием.

После смерти Мудасира нападения на детей в Касуре не прекратились. От рук преступника пострадали еще четыре девочки, причем три из них, включая Зейнаб Ансари, были убиты. На телах жертв нашли ту же ДНК, что и на трупе Фатимы Иман.

Напомним, ситуация обострилась после того, как 9 января 2018 года в мусорном контейнере был найден труп семилетней Зейнаб Ансари, похищенной пятью днями ранее. Установлено, что девочка была изнасилована и задушена.

После этого в городе вспыхнули беспорядки. Протестующие бросали камни в полицейских, которые открыли огонь. Два человека были убиты.

За помощь в поимке убийцы Зейнаб власти объявили вознаграждение в 10 миллионов рупий (90 тысяч долларов). В рамках расследования очередного убийства девочки полицейские задержали 26 человек, в том числе двух родственников Зейнаб, сообщает Dunya News