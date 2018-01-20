Молодежную гандбольную сборную России лишили серебряных медалей за допинг

Молодежная сборная России по гандболу может быть дисквалифицирована

Европейская гандбольная федерация (EHF) лишила женскую молодежную сборную России серебра чемпионата Европы 2017 года из-за нарушения антидопинговых правил. Трое членов команды, составленной из игроков не старше 19 лет, сдали положительный допинг-тест на мельдоний.

Первенство континента прошло в августе прошлого года в Словении, российская команда там заняла второе место, уступив в финале француженкам.

В сентябре стало известно, что в допинг-пробах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, участвовавших в турнире, был обнаружен мельдоний. Все три спортсменки были отстранены от соревнований на 20 месяцев.

Действующий регламент позволяет EHF накладывать санкции на команду в случае обнаружения допинга у двух и более ее игроков.

Также сообщается, что в отношении Федерации гандбола России открыто разбирательство, решение будет объявлено в течение нескольких месяцев. // Сегодня