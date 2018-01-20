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Молодежную гандбольную сборную России лишили серебряных медалей за допинг

20.01.2018 08:45

Молодежная сборная России по гандболу может быть дисквалифицирована

Европейская гандбольная федерация (EHF) лишила женскую молодежную сборную России серебра чемпионата Европы 2017 года из-за нарушения антидопинговых правил. Трое членов команды, составленной из игроков не старше 19 лет, сдали положительный допинг-тест на мельдоний.

Российские гандболистки завоевали &quot;серебро&quot;. Фото Getty

Первенство континента прошло в августе прошлого года в Словении, российская команда там заняла второе место, уступив в финале француженкам.

В сентябре стало известно, что в допинг-пробах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, участвовавших в турнире, был обнаружен мельдоний. Все три спортсменки были отстранены от соревнований на 20 месяцев.

Действующий регламент позволяет EHF накладывать санкции на команду в случае обнаружения допинга у двух и более ее игроков.
Также сообщается, что в отношении Федерации гандбола России открыто разбирательство, решение будет объявлено в течение нескольких месяцев. // Сегодня

 

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