Предотвратители коррупции вызвали главкиношника поведать о «поощрительных выплатах» сестре

Ильенко подозревают в нарушении законов о коррупции и предотвращения конфликта интересов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило главу Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко для дачи пояснений относительно применения поощрительных выплат работнику Госкино, которая одновременно является его родственницей.

РИА Новости Украина Евгений Котенко



Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

"Национальное агентство установило, что находясь на руководящей должности центрального органа исполнительной власти, то есть являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, на которую распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", Председатель Госагентства Украины по вопросам кино в период 2016-2017 годов совершал действия и принимал решения в условиях реального конфликта интересов. Соответствующий конфликт возник во время принятия решений распорядительного характера относительно применения поощрительных выплат в отношении работников Государственного агентства Украины по вопросам кино, в том числе непосредственно касались лица, с которым Филипп Ильенко находится в семейных отношениях - начальник отдела государственного регулирования киновидеопроката управления государственного регулирования и реализации кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино является двоюродной сестрой Главы указанного агентства", - говорится в сообщении.

В НАПК считают, что таким образом Ильенко нарушил требования закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также в его действиях содержатся признаки коррупции.

"Глава Госагентства Украины по вопросам кино приглашен прибыть в Национальное агентство 25 января 2018 года в 11:00", - уточнили в агентстве, отметив, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях. // ТСН