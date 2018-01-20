В Стратегии национальной обороны США главными противниками назвали Россию и Китай

В новой Стратегии национальной обороны США, представленной сегодня Пентагоном, Российская Федерация и Китай названы главными противниками США.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны США.

Отмечается, что представленная стратегия направлена на восстановление конкурентного военного преимущества Америки, чтобы помешать России и Китаю бросить вызов США и их союзникам или пытаться подорвать международный порядок, "который так хорошо служил с тех пор, как закончилась Вторая мировая война".

Как сообщается, стратегия направлена на то, чтобы помешать агрессии со стороны Китая и России нанести ущерб интересам США.

"Хотя Россия и Китай являются главными противниками США в этой стратегии, Министерство обороны должно обратить внимание и на Северную Корею, Иран и угрозу терроризма", - говорится в сообщении.

Также сообщается, чтоо стратегия направлена на создание более "смертоносной и гибкой силы", стратегия стремится модернизировать ключевые возможности и внедрять инновации с использованием новых технологий и операционных концепций для поддержания доминирования во всех областях.

Напомним, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявлял, что развитие вооруженных сил России и ее действия в отношении Грузии и Украины являются главной угрозой безопасности Европы. // РБК-Украина

