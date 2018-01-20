В Стратегии национальной обороны США главными противниками назвали Россию и Китай

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В новой Стратегии национальной обороны США, представленной сегодня Пентагоном, Российская Федерация и Китай названы главными противниками США.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны США.
Отмечается, что представленная стратегия направлена на восстановление конкурентного военного преимущества Америки, чтобы помешать России и Китаю бросить вызов США и их союзникам или пытаться подорвать международный порядок, "который так хорошо служил с тех пор, как закончилась Вторая мировая война".
Как сообщается, стратегия направлена на то, чтобы помешать агрессии со стороны Китая и России нанести ущерб интересам США.
"Хотя Россия и Китай являются главными противниками США в этой стратегии, Министерство обороны должно обратить внимание и на Северную Корею, Иран и угрозу терроризма", - говорится в сообщении.
Также сообщается, чтоо стратегия направлена на создание более "смертоносной и гибкой силы", стратегия стремится модернизировать ключевые возможности и внедрять инновации с использованием новых технологий и операционных концепций для поддержания доминирования во всех областях.
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